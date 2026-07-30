मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू दी गई है। वे पटना से दरभंगा जाने के दौरान महवल (मोतीपुर) गांव के समीप एनएच 27 स्थित वन विभाग के स्थाई पौधशाला में गुरुवार की देर शाम बोल रहे थे। कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इथेनॉल फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के संबंध में पूछने पर मंत्री ने कहा कि ये मामले उनके संज्ञान में नहीं आया है। जानकारी जुटाई जाएगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ नरेंद्र पाल और रेंजर विकाश कुमार पांडे ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया।