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अल्पसंख्यक तलाकसुदा को मिलेंगे 25 हजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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बेतिया में अल्पसंख्यक महिला तलाक सुधा के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की गई है। जो महिलाएँ तलाकशुदा हैं या जिनके पति मानसिक रूप से विकलांग हैं, उन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि जिला चयन समिति द्वारा आवेदनों की जांच के बाद दी जाएगी।

अल्पसंख्यक तलाकसुदा को मिलेंगे 25 हजार

बेतिया। अल्पसंख्यक महिला तलाक सुधा, परित्यक्ता योजना अंतर्गत तलाक शुदा,अथवा दो साल से अधिक समय से उसके पति छोड़ दिए एवं पति मानसिक रूप से विकलांग है ।उन्हें सरकार द्वारा 25 हजार रुपए अनुदान की रूप में मिलेंगै। जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी अब्दुल रशीद अंसारी ने बताया कि डीडीसी की अध्यक्षता गठित जिला चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच सम्बन्धित बीडीओ द्वारा किए जाने के बाद ही अनुदान राशि दी जाती है।

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