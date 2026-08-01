अल्पसंख्यक तलाकसुदा को मिलेंगे 25 हजार
बेतिया में अल्पसंख्यक महिला तलाक सुधा के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा की गई है। जो महिलाएँ तलाकशुदा हैं या जिनके पति मानसिक रूप से विकलांग हैं, उन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि जिला चयन समिति द्वारा आवेदनों की जांच के बाद दी जाएगी।
बेतिया। अल्पसंख्यक महिला तलाक सुधा, परित्यक्ता योजना अंतर्गत तलाक शुदा,अथवा दो साल से अधिक समय से उसके पति छोड़ दिए एवं पति मानसिक रूप से विकलांग है ।उन्हें सरकार द्वारा 25 हजार रुपए अनुदान की रूप में मिलेंगै। जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी अब्दुल रशीद अंसारी ने बताया कि डीडीसी की अध्यक्षता गठित जिला चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच सम्बन्धित बीडीओ द्वारा किए जाने के बाद ही अनुदान राशि दी जाती है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें