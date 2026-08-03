सोशल मीडिया पर निगरारी के लिए मजबूत तंत्र बनाने में जुटी सरकार

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर निगरानी करने के लिए क्यूआरटी का गठन किया है। यह दल झूठी जानकारी पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे और दो घंटे के भीतर जवाब देंगे। यह कदम सोशल मीडिया पर फैली फर्जी सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

नई दिल्ली, अरुण चट्ठा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए मंत्रालयों और उनसे जुड़े विभागों के स्तर पर सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) का गठन किया जा रहा। इसका काम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे निगरानी रखने का है। झूठी एवं अफवाहजनक पोस्ट और वीडियो पर एक तय समय के अंदर तथ्यात्मक जवाब देना होगा। एक मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि बीते कुछ महीनों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार और उसके मंत्रालयों के खिलाफ ऐसी पोस्ट व वीडियो को भरमार आ गई है, जो तथ्यात्मक नहीं है। झूठी या आधी-अधूरी जानकारी के साथ सूचनाओं को प्रसारित किया जा रहा। ऐसी पोस्ट व वीडियो को जंतर-मंतर पर चले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजीपी) के प्रदर्शन से हवा मिली है और अब देशभर से ऐसी पोस्ट व वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जा रही। इन्हीं फर्जी सूचनाओं पर लगाम लगाने और सटीक जानकारी लोगों तक साझा करने के लिए सरकार विभागवार क्यूआरटी का गठन कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) समेत अन्य विभागों द्वारा ऐसी टीमों का गठन किया गया है या फिर अपने पुरानी सोशल मीडिया टीम को नए सिरे से त्वरित प्रतिक्रिया दल के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, बाकी विभागों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

दो घंटे के अंदर जवाब देना अनिवार्य सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपनी सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार से जुड़े किसी काम या योजना की आलोचना की जाती है या फिर कोई झूठी सूचना पोस्ट या वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका दो घंटे के अंदर तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए। क्यूआरटी टीम में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही होगी कि वह निर्धारित समय के अंदर ऐसी सूचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर कोई विभाग तय समय में जवाब नहीं देता है तो उसकी जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के लिए समूचित जानकारी देना अनिवार्य मंत्रालयों से जुड़े विभागों ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सभी निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया सेल से जुड़ी क्यूआरटी टीम द्वारा अगर कोई सूचना या वीडियो मांगा जाता है तो वह निर्धारित समय के अंदर उपलब्ध कराएं। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक से डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया है। सूत्रों के अनुसार अगर क्षेत्रीय कार्यालय अपने यहां से संबंधित किसी वीडियो या पोस्ट पर मांगी गई जानकारी समय से क्यूआरटी टीम को नहीं देते हैं तो उनकी भी जवाबदेही तय कर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान नियमों में शामिल किए जाने की दिशा में काम चल रहा है।

24 कार्यालयों को जोड़कर बनाई टीम एनएचएआई ने मुख्यालय के साथ देशभर के सभी (24) क्षेत्रीय कार्यालयों के मीडिया अधिकारियों को क्यूआरटी में शामिल किया गया है। प्रत्येक कार्यालय के लिए एक नोडल अधिकारी, उनका संपर्क नंबर और ई-मेल तय किया गया है, जिससे सोशल मीडिया पर आने वाली भ्रामक खबरों का तत्काल संज्ञान लिया जा सके। यह टीमें 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन (24×7) काम करेगी। सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली किसी भी प्रमुख नकारात्मक या भ्रामक खबर का दो घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा, जिससे सही जानकारी लोगों तक समय पर पहुंच सके और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके।