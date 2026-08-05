374.59 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी में ठेकेदार समेत दो पर एफआईआर

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। मोतीचक विकास खंड में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदाम से उठाये गये सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जांच में गंभीर अनियमिततायें मिलने के बाद डीएम महेंद्र सिंह तंवर की अनुमति पर परिवहन ठेकेदार अजीत कुमार बर्नवाल व उसके प्रतिनिधि अभिमन्यु सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हाटा कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गयी है। अन्य संबंधित लोगों की भूमिका सामने आने पर पुलिस उन सभी पर कार्रवाई करेगी।पूर्ति विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत एफसीआई गोदाम से उठाया गया खाद्यान्न संबंधित उचित दर विक्रेताओं तक नहीं पहुंचाया गया।

जांच में 121.3812 कुंतल गेहूं और 253.2118 कुंतल चावल (कुल 374.593 कुंतल खाद्यान्न) के दुरुपयोग और कालाबाजारी सामने आयी है। जांच रिपोर्ट उचित दर विक्रेताओं के नोटरी शपथ पत्र, परिवहन ठेकेदार के प्रतिनिधि के बयान, खाद्यान्न संचरण प्रपत्र तथा पूर्व में जारी नोटिसों को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी से जून 2026 के बीच एफसीआई से उठाये गये खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार नहीं किया गया। अप्रैल से जून 2026 के आवंटन के अलावा जनवरी से मार्च 2026 के खाद्यान्न वितरण में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं, जिसकी जांच आख्या 30 जुलाई को प्रस्तुत की गई थी। इसके आधार पर डीएम ने 31 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की। जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि शासन के सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था संबंधी आदेशों के अनुसार एफसीआई गोदाम से खाद्यान्न सीधे उचित दर दुकान तक पहुंचाना अनिवार्य है तथा बीच रास्ते में उतार-चढ़ाव या गबन पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। पूर्ति निरीक्षक मोतीचक विजय कुमार के तहरीर पर हाटा कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार गौतम को सौंपी गई है। डीएसओ ने बताया कि जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।