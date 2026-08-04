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समूहों से जोड़ी जाएंगी 3.44 लाख महिलाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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- शासन का निर्देश राशन कार्ड में दर्ज सभी महिलाओं को समूहों से जोड़ा जाएसभी महिलाओं को समूहों से जोड़ा जाए - 5 अगस्त को राशन वितरण के साथ कोठी पर समूह

समूहों से जोड़ी जाएंगी 3.44 लाख महिलाएं

समूह से जोड़कर महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने पर सरकार का फोकस है। जिले में 3.44 लाख महिलाओं को समूहों से जोड़ा जाएगा। यह वह महिलाएं हैं जो राशन कार्ड में दर्ज हैं। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को समूह से जोड़ने के लिए कोटे की दुकानों पर व्यवस्था की जा रही है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि समूह गठन की रोज समीक्षा की जाएगी। जिले में 32000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। सरकार ने जिले में 4,48,926 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य दिया है। इनमें से अब तक 1,04,930 महिलाओं को जोड़ा जा चुका है, जबकि शेष करीब 3.44 लाख महिलाओं को समूहों से जोड़ना है।

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सीडीओ अभिषेक कुमार ने सभी बीडीओ के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। सीडीओ ने बताया कि सभी उचित दर विक्रेताओं के पास उन महिलाओं की सूची है जो राशन कार्ड में दर्द है और 18 साल से ऊपर की उम्र है। राशन वितरण के दौरान एनआरएलएम के अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी मौजूद रहेंगी जो पात्र महिलाओं का पंजीकरण कर उन्हें समूहों से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कराएंगी। एक समूह में औसतन 10 महिलाएं सदस्य होती हैं। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य राशन लेने वाली महिलाओं को समूहों से जोड़कर उन्हें बचत, ऋण, स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सीडीओ ने यह भी बताया कि समूह के संचालन के लिए सरकार समय-समय पर आर्थिक सहयोग देती है। उन्होंने बताया कि समूह गठन की लगातार समीक्षा की जाएगी।

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