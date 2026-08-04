रिपोर्ट से असंतुष्ट शासन ने बढ़ाई अभियान की अवधि

बस्ती, निज संवाददाता। विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान के परिणाम से असंतुष्ट शासन ने अब अभियान की अवधि बढ़ा दी है। यह अभियान अब 10 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने निर्देशित किया है कि विस्तारित अवधि में सघन अंतर्विभागीय गतिविधियां संपादित करवाकर शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जाए, जिससे जिला रोगों के संचरण काल से मुक्त रहे। प्रदेश के सभी जनपदों में जुलाई में विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान का संचालन किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायतीराज विभाग, बाल पुष्टाहार विभाग सहित अन्य विभागों को शामिल किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जुलाई माह में पनपने वाले जेई व एईएस जैसे रोगों के प्रति लोगों को जागरूक कर उनकी रोकथाम करना है। अगस्त में शासन स्तर पर अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया था। समीक्षा के दौरान अभियान के मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स के विश्लेषण में पाया गया कि अधिकांश जनपदों में विभिन्न विभागों की गतिविधियां अपेक्षित स्तर पर संचालित नहीं की गई हैं। इन विभागों की ओर से केवल कोरम पूरा किया गया है। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर काफी नाराजगी जताई गई। शासन स्तर पर हुई समीक्षा के बाद यह तय किया गया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान में शामिल विभागों की गतिविधियों को सघनतापूर्वक पूर्ण करने के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में इन अभियानों की अवधि को 10 दिन तक विस्तारित करते हुए अभियान की अवधि को 10 अगस्त तक बढ़ाया जाता है।