रियल एस्टेट परियोजनाओं की समयसीमा चार माह बढ़ेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों (रेरा) को रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा चार माह बढ़ाने की सलाह दी है। केंद्र ने यह एडवाइजरी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर हुए असर को देखते हुए जारी की है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि उसे कई हितधारकों से अनुरोध मिले हैं, जिनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं के समय से पूरा होने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राहत की मांग की गई है। कहा गया है कि आपूर्ति शृंखला पर असर से निर्माण सामग्री की कमी के कारण कई परियोजनाओं का निर्माण प्रभावित हुआ है। बयान के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने भी इस स्थिति को ‘अपरिहार्य और अप्रत्याशित घटना’ माना है।