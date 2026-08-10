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ईडी निदेशक राहुल नवीन को एक साल का सेवा विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 13 अगस्त 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। वह 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच की, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और बड़ी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी शामिल है।

ईडी निदेशक राहुल नवीन को एक साल का सेवा विस्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह 13 अगस्त से प्रभावी होगा। भारतीय राजस्व सेवा के आयकर कैडर के 1993 बैच के अधिकारी नवीन 14 अगस्त 2024 से ईडी के पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शनिवार को जारी आदेश में नवीन के ईडी के निदेशक के तौर पर कार्यकाल को 13 अगस्त 2026 से एक साल यानी 13 अगस्त, 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इसमें उनके सेवानिवृत्ति की तारीख (31 जुलाई, 2027) के बाद भी सेवा का विस्तार शामिल है।

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नियमों के अनुसार, किसी अधिकारी को दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें एक-एक साल के लिए तीन बार सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सितंबर 2023 में नवीन को एजेंसी का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया था।नवीन के कार्यकाल के दौरान, ईडी ने कई चर्चित मामलों की जांच शुरू कीं, जिनमें राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक, रिलायंस अनिल अंबानी समूह और कई ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों से जुड़ी जांच शामिल हैं। उनके कार्यकाल में ईडी ने फ्लैट खरीदारों के साथ रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कई मामलों पर संज्ञान लिया है। एजेंसी ने धनशोधन रोधी कानून के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके पीड़ितों को करोड़ों रुपये की संपत्ति वापस दिलाई। नवीन ने आईआईटी-कानपुर से बीटेक और एमटेक और मेलबर्न की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए किया है।

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