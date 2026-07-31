पीएम स्वनिधि योजना का नीति आयोग की टीम ने किया मूल्यांकन

भारत सरकार के नीति आयोग के विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय की टीम ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं के मूल्यांकन के लिए धनबाद नगर निगम क्षेत्र का दो दिवसीय दौरा किया। अध्ययन का उद्देश्य योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का आकलन करना तथा स्ट्रीट वेंडर्स को प्राप्त हो रहे लाभों एवं योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। दौरे के क्रम में नीति आयोग के निदेशक संजीव कुमार ने धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त से शिष्टाचार भेंट की तथा विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी ली। बैठक के दौरान योजना के प्रशासनिक प्रबंधन, क्रियान्वयन व्यवस्था, परिचालन संबंधी चुनौतियों, क्षमता निर्माण, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न संस्थागत पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।इसके