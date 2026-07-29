नियामक कार्यों की निगरानी करेंगे एडीओ पंचायत
गोरखपुर में पंचायती राज विभाग की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने निगरानी को सख्त करने का निर्देश दिया है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और जिला पंचायत राज अधिकारी क्षेत्र पंचायतों के कार्यों की निगरानी करेंगे। निरीक्षण के दौरान आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की होगी।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। क्षेत्र पंचायतों के नियामक कार्यों और पंचायती राज विभाग की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए शासन ने निगरानी व्यवस्था को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अपने क्षेत्र के नियामक कार्यों के साथ पंचायती राज विभाग से वित्त पोषित योजनाओं की निगरानी और निरीक्षण करेंगे। प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार ने गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उप निदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी क्षेत्र पंचायतों से जुड़े नियामक कार्यों और पंचायती राज विभाग से वित्त पोषित योजनाओं व कार्यों की निगरानी और निरीक्षण करेंगे।
निरीक्षण के दौरान आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्षेत्र पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की होगी।
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