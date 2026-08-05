जिले को मिले 50 नए डॉक्टर, सीएचसी-पीएचसी पर संभालेंगे जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग ने 50 नए डॉक्टरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दो वर्ष के लिए नियुक्त किया है। इस तैनाती से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जिससे मरीजों को जिला मुख्यालय पर जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग में शासन ने 50 नए डॉक्टरों की तैनाती की है। इन चिकित्सकों को जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पर दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टरों को निर्धारित केंद्रों पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह ने बताया कि नए डॉक्टरों की तैनाती से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय की ओर कम आना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें