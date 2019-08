सरकार ने जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए जीओएम का गठन किया

सरकार ने दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख- में विकास, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को देखने के लिए बुधवार को एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे।

हालांकि, समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि जम्मू कश्मीर पर अलग मंत्रियों के समूह (जीओएम) बनाए जाने की खबर से इनकार किया है।

Government sources: Reports about the government setting up a GoM (Group of Ministers) on issues relating to #JammuAndKashmir is not correct, and as such, denied.