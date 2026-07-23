एयरपोर्ट कंपनियों को हवाई सेवा की मंजूरी संभव

केंद्र सरकार एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनियों को अपनी एयरलाइन सेवा शुरू करने की अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। अदाणी समूह एवं जीएमआर एयरपोर्ट्स जैसी कंपनियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं, लेकिन इंडिगो के सह-संस्थापक ने हितों के टकराव का मामला उठाया है।

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार देश में एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनियों को अपनी एयरलाइन सेवा शुरू करने की अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो अदाणी समूह और जीएमआर एयरपोर्ट्स जैसी कंपनियों के लिए एयरलाइन कारोबार में उतरने का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय मौजूदा स्वामित्व से जुड़े नियमों और एयरपोर्ट निजीकरण समझौतों की समीक्षा कर रहा है। इसके तहत एयरपोर्ट संचालकों पर लागू कुछ प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के संचालक किसी अनुसूचित (शेड्यूल्ड) एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकते। यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी अपनी एयरलाइन को दूसरे ऑपरेटरों के मुकाबले अनुचित लाभ न दे सके。

अदाणी समूह भी कर रहा है विचार रॉयटर्स की खबर के अनुसार, अदाणी समूह अपनी एयरलाइन शुरू करने की संभावना पर विचार कर रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। यह योजना शुरुआती चरण में है और कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

बदलाव क्यों जरूरी माना जा रहा है भारत का घरेलू विमानन बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल यात्री बाजार पर मुख्य रूप से इंडिगो और एयर इंडिया का दबदबा है। सरकार का मानना है कि यदि नई एयरलाइंस बाजार में आती हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे।

हो सकता है हितों का टकराव : इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा है कि यदि एयरपोर्ट संचालकों को एयरलाइन चलाने की अनुमति दी जाती है तो इससे हितों का बड़ा टकराव पैदा हो सकता है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब खबरें हैं कि अदाणी समूह, जिसके पास देश के आठ एयरपोर्ट का संचालन है, एयरलाइन कारोबार में उतरने पर विचार कर रहा है। साथ ही, ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार एयरपोर्ट संचालकों को एयरलाइनों में हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट और एयरलाइन दोनों का संचालन एक ही समूह के हाथ में होने से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर सवाल खड़े हो सकते हैं।