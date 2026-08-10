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एयरपोर्ट और एयरलाइंस संचालन रोकने वाली कोई नीति नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र सरकार ने बताया कि बड़े एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों को एयरलाइंस में हिस्सेदारी लेने से रोकने वाली कोई सीधी नीति नहीं है। राज्यसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ एयरपोर्ट के पीपीपी मॉडल के करारों में एयरलाइंस और सहयोगी कंपनियों के शेयर हासिल करने पर शर्तें लागू होती हैं।

एयरपोर्ट और एयरलाइंस संचालन रोकने वाली कोई नीति नहीं

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार की ऐसी कोई सीधी नीति नहीं है जो बड़े एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों को एयरलाइंस में हिस्सेदारी लेने से रोकती हो। सोमवार को राज्यसभा में लिखित सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत तैयार किए गए कुछ एयरपोर्ट के करारों में एयरलाइंस और उनकी सहयोगी कंपनियों द्वारा शेयर हासिल करने पर शर्तें लागू होती हैं। ​राज्यसभा में सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास एयरपोर्ट और एयरलाइंस की क्रॉस-ओनरशिप समेत कई बिंदुओं को लेकर सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एयरपोर्ट और एयरलाइंस की क्रॉस-ओनरशिप को लेकर स्थिति साफ की है।

उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी कोई सीधी नीति नहीं है जो बड़े एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनियों को एयरलाइंस में हिस्सेदारी लेने से रोकती हो। हालांकि, पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किए गए कुछ एयरपोर्ट के करारों में एयरलाइंस और उनकी सहयोगी कंपनियों द्वारा शेयर हासिल करने पर शर्तें लागू होती हैं। साथ ही, छूट की मांग पर विचार जारी है।उन्होंने बताया कि ​भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को समझौते के इन नियमों में छूट देने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल इस मामले की नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गहन समीक्षा नहीं की गई है। ध्यान रहे कि एक ही कंपनी या समूह द्वारा दोनों में हिस्सेदारी रखने की प्रक्रियाको क्रॉस-ओनरशिप कहा जाता है। बीते दिनों देश की एक बड़ी कंपनी को लेकर चर्चा चली थी कि उसके द्वारा एयरलाइंस के क्षेत्र में उतरने की तैयारी है, जिसका बाद में कंपनी द्वारा खंडन किया गया। यह कंपनी मौजूदा समय में देश में आठ से प्रमुख हवाई अड्डों को परिचालन करती है।

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