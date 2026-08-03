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नशामुक्त भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान, आईटीआई चुरली में छात्रों ने ली शपथ केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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किशनगंजनशामुक्त भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान, आईटीआई चुरली में छात्रों ने ली शपथ केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आयोजित हुआ जागरूकता

नशामुक्त भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान, आईटीआई चुरली में छात्रों ने ली शपथ केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। केंद्र सरकार के "नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान" के तहत रविवार को चुरली स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में जागरूकता एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और उन्हें नशामुक्त जीवन अपनाने के साथ समाज में भी इसके खिलाफ जनजागरण चलाने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा जारी निर्देश के आलोक में किया गया। निदेशालय ने सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 2 अगस्त को आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

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नशामुक्ति की शपथ

इसी क्रम में आईटीआई चुरली के विद्यार्थियों ने वर्चुअल माध्यम से अभियान से जुड़कर नशामुक्ति की शपथ ली तथा माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देता है। इसकी लत युवाओं को उनके लक्ष्य से भटका देती है। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त युवा ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। इस दौरान छात्रों को नशे के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दुष्परिणामों से भी अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने की अपील की गई। विद्यार्थियों ने स्वयं नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

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अनुशासित जीवनशैली

कार्यक्रम में राहुल कुमार, विजय कुमार, संजीव कुमार एवं अवधेश चौरसिया ने विद्यार्थियों को अनुशासित जीवनशैली अपनाने, लक्ष्य पर केंद्रित रहने तथा समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में संस्थान के शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में सभी ने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दोहराई।

जागरूकता कार्यक्रम संबंधित प्रश्न

कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया?
कार्यक्रम चुरली स्थित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में आयोजित किया गया।
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