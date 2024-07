मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक; टीएमसी नहीं होगी शामिल, क्या बताई वजह

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र आरंभ होने से पहले सदन के नेताओं की इस पारंपरिक बैठक में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप राहुल गांधी शामिल होंगे।

Tue, 16 Jul 2024
नई दिल्ली