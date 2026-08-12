80 आंबेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए विधायकों ने दिए प्रस्ताव

लखीमपुर। आम्बेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने हर विधानसभा से 10 स्थलों का प्रस्ताव मांगा। विधायकों ने दस-दस स्थलों का प्रस्ताव तैयार कराकर भेज दिया। विधायकों से प्रस्ताव मिलने के बाद अब स्थलों का सत्यापन कर स्टीमेट तैयार कराया जा रहा है। स्टीमेट शासन को भेजने के बाद आम्बेडकर स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। शासन ने आम्बेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए पहले चरण में हर विधानसभा के दस-दस स्थलों की सूची मांगी। विधायकों ने अपने क्षेत्र के दस स्थलों का प्रस्ताव भेज दिया है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि डा. बीआर आम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत आम्बेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण में स्थल की बाउंड्रीवाल, आम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर छतरी निर्माण, पाथवे निर्माण के अलावा बेंच निर्माण भी किया जा सकता है।