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80 आंबेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए विधायकों ने दिए प्रस्ताव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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हर विधानसभा के 10 अंबेडकर स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा सौंदर्यीकरण कराया जाएगा -शासन ने इसके लिए 10 लाख रुपए प्रति स्थल निर्धारित किया है -विधा

80 आंबेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए विधायकों ने दिए प्रस्ताव

लखीमपुर। आम्बेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने हर विधानसभा से 10 स्थलों का प्रस्ताव मांगा। विधायकों ने दस-दस स्थलों का प्रस्ताव तैयार कराकर भेज दिया। विधायकों से प्रस्ताव मिलने के बाद अब स्थलों का सत्यापन कर स्टीमेट तैयार कराया जा रहा है। स्टीमेट शासन को भेजने के बाद आम्बेडकर स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। शासन ने आम्बेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए पहले चरण में हर विधानसभा के दस-दस स्थलों की सूची मांगी। विधायकों ने अपने क्षेत्र के दस स्थलों का प्रस्ताव भेज दिया है। सीडीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि डा. बीआर आम्बेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत आम्बेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण में स्थल की बाउंड्रीवाल, आम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर छतरी निर्माण, पाथवे निर्माण के अलावा बेंच निर्माण भी किया जा सकता है।

एक आम्बेडकर स्थल के सौंदर्यीकरण पर दस लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। जिले के 80 आम्बेडकर स्थलों का प्रस्ताव मिलने के बाद अब इनका सत्यापन कराया जा रहा है। सीडीओ ने बताया कि आरईडी से स्थलों के सौंदर्यीकरण का स्टीमेट तैयार कराया जा रहा है। स्टीमेट तैयार होने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा। बताते चलें कि आम्बेडकर प्रतिमाओं, स्थलों को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। स्थलों का सौंदर्यीकरण होने, बाउंड्रीवाल बनने के बाद विवाद के मामले में समाप्त होंगे। इसके अलावा महापुरुषों की प्रतिमाओं की सुरक्षा और सम्मान भी होगा। फिलहाल पहले चरण में जिले के 80 आम्बेडकर स्थलों का सौंदर्यीकरण जल्द होने की उम्मीद है।

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