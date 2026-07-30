Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : निशानेबाज नीरू, ईशा को मदद जारी रहेगी : मंडाविया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

निशानेबाज नीरू, ईशा को मदद जारी रहेगी : मंडाविया नई दिल्ली। खेल मंत्री

खेल : निशानेबाज नीरू, ईशा को मदद जारी रहेगी : मंडाविया

निशानेबाज नीरू, ईशा को मदद जारी रहेगी : मंडाविया नई दिल्ली। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्रैप निशानेबाज नीरू ढांडा और पिस्टल निशानेबाज ईशा सिंह को सरकार के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है। नीरू ने इस महीने की शुरुआत में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैप निशानेबाज बनकर इतिहास रचा था। उन्होंने यह उपलब्धि इटली के लोनाटो में हासिल की। एशियाई खेलों और विश्व कप में कई पदक जीत चुकीं ईशा ने हाल में चीन के हांगझोउ में विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण जीता था। मंडाविया ने दोनों से कहा, सरकार यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगी कि आप हर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें।

हम चाहते हैं कि आप ओलंपिक में भी पदक जीतें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।