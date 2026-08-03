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आकाशीय बिजली से मृतक के परिवार को दी चार लाख की सहायता,आकाशीय बिजली से मृतक के परिवार को दी चार लाख की सहायता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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आकाशीय बिजली से मृतक के परिवार को दी चार लाख की सहायता,आकाशीय बिजली से मृतक के परिवार को दी चार लाख की सहायता

आकाशीय बिजली से मृतक के परिवार को दी चार लाख की सहायता,आकाशीय बिजली से मृतक के परिवार को दी चार लाख की सहायता

रसूलाबाद, संवाददाता। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के विजयीपुर गांव में पिछले सप्ताह आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से विधायक व तहसीलदार ने परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के विजयीपुर गांव निवासी इंद्रपाल की आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई थी। रविवार को विधायक पूनम संखवार व तहसीलदार संतोष कुमार सिंह ने गांव पहुंचकर किसान के परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। किसान की पत्नी कुसमा देवी को विधायक ने ढांढ़स बंधाते हुए कहा कि किसी भी समय वह फोन कर समस्या से अवगत करा सकती हैं।

परिवार की हर समस्या का समाधान कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। पीड़ित का परिवार उनका अपना परिवार है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार दैवीय आपदा का शिकार हुए लोगों को आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है। यह परिवार को सहारा देने का काम करेगी। इस दौरान संतोष प्रताप सिंह,गौरव सिंह, चन्द्र भान पाल, पवन पाल, संदीप सिंह, रवि सिंह, राघवेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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