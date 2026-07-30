सदर विधायक के प्रयासों के बाद फफोतू में बिजली घर को मिली मंजूरी
प्रदेश सरकार ने फफोतू में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है। इससे क्षेत्र में बेहतर बिजली आपूर्ति होगी। 188 ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। विधायक विपिन वर्मा ने कहा कि जर्जर केबल्स और ट्रांसफार्मरों के उन्नयन की योजना के तहत हजारों उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
प्रदेश सरकार ने सकीट ब्लॉक क्षेत्र के गांव फफोतू में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस बिजलीघर के बनने से क्षेत्रीय जनता को बेहतर और निर्वाध बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा सदर क्षेत्र के 188 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। देखलिए ये खबर लिखी है। ट्रांसपोर्ट नगर में वाहनों से होने वाली परेशानी पर। खबर आपके नाम से जा रही है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं। बुधवार को सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड़ ने बताया कि गांव फफोतू में कई एक नए बिजलीघर का निर्माण होगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है।
जल्द ही विद्युत वितरण निगम के माध्यम से बिजलीघर का निर्माण शुरू होगा। शहर समेत कस्बा, देहात क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए 188 विद्युत ट्रांसफार्मरों का उच्चीकरण किया जाएगा। वहीं 5 गांवों में नए 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण निगम के बिजनेस प्लान 2026-27 फेज-2 के तहत जर्जर विद्युत केबलों एवं ट्रांसफार्मरों के उच्चीकरण तथा नंगे विद्युत तारों को हटाकर सुरक्षित विद्युत लाइनें स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को बेहतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि एटा सदर के सर्वांगीण विकास एवं जनसुविधाओं के विस्तार के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी है।
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