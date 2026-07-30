Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गौला पुल निर्माण के लिए 18.78 करोड़ की मंजूरी, जीओ जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

सितारगंज में गौला नदी पर 250 मीटर लंबे पीएससी पुल के निर्माण को 18.78 करोड़ की लागत से मंजूरी मिली है। मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से पुल का निर्माण शुरू होगा, जिससे क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग पूरी होगी। इससे आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

गौला पुल निर्माण के लिए 18.78 करोड़ की मंजूरी, जीओ जारी

सितारगंज, संवाददाता। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सूर्यनगर और शांतिपुरी नंबर-4 के मध्य गौला नदी पर 18.78 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 250 मीटर स्पान पीएससी (प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट) पुल के निर्माण के लिए गुरुवार को शासन ने जीओ जारी कर दिया। अपर सचिव महावीर सिंह चौहान ने शासनादेश जारी करते हुए 10 हजार रुपये की टोकन धनराशि भी निर्गत की है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल निर्माण को मंजूरी दी है। निर्माणदायी संस्था के रूप में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को नामित किया गया है। पुल के निर्माण से क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: मुसमारा पुल निर्माण में देरी से ग्रामीणों में आक्रोश

बरसात के दौरान गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से सूर्यनगर और शांतिपुरी क्षेत्र का संपर्क प्रभावित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुल बनने के बाद लालकुआं, बिंदुखत्ता, सूर्यनगर, शांतिपुरी, शक्ति फार्म और सितारगंज के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे दूरी कम होने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कार्यकाल में इस पुल का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उस समय परियोजना शुरू नहीं हो सकी। अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुल का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा कराया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Sitarganj Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।