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आईएमएफ, एडीबी और आईसीएओ समेत कई विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्र सरकार ने आईएमएफ, एडीबी और अन्य संस्थानों में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। सत्यजीत मोहंती को मॉन्ट्रियल में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में, राहुल जैन को वाशिंगटन में आईएमएफ में और बलदेव पुरुषार्थ को मनीला में एडीबी में नियुक्त किया गया है। एनटीए के आदित्य भोजगड़िया को जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में नियुक्त किया गया है।

आईएमएफ, एडीबी और आईसीएओ समेत कई विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी

केंद्र सरकार ने अमेरिका स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत वरिष्ठ नौकरशाह सत्यजीत मोहंती को कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थित अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राहुल जैन को वाशिंगटन स्थित आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। जैन मध्य प्रदेश कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अन्य नियुक्तियों

आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव बलदेव पुरुषार्थ को फिलीपींस के मनीला स्थित एडीबी में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। बलदेव पुरुषार्थ 2002 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी। हेमांग जानी का विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में विदेशी प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2027 के बाद दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब उनका कार्यकाल 16 जुलाई 2029 तक रहेगा। आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक कपिल पाटीदार को वाशिंगटन स्थित आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

एनटीए में संयुक्त निदेशक जिनेवा जाएंगे

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में संयुक्त निदेशक आदित्य राजेंद्र भोजगड़िया को जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव नियुक्त किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उप सचिव जीविशा जोशी गांगोपाध्याय को जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन (डब्ल्यूटीओ) में प्रथम सचिव (विधिक) बनाया गया है।

सुभाष कुमार सार्क सचिवालय के संयुक्त निदेशक

रक्षा मंत्रालय में निदेशक सुभाष कुमार को नेपाल के काठमांडू स्थित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सचिवालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव बृज मोहन मिश्रा को जापान के टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मंत्री (आर्थिक एवं वाणिज्यिक) नियुक्त किया गया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव बालामुरुगन डी को इटली के रोम स्थित भारतीय दूतावास में मंत्री (कृषि) के पद पर नियुक्त किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केंद्र सरकार ने किन संस्थानों में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है?
केंद्र सरकार ने अमेरिका स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
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