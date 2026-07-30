29 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों को मिली मंजूरी
बलरामपुर में 29 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों के निर्माण को प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दी है। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना मजबूत होगी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। नए उपकेंद्र मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन प्रभावी ढंग से करेंगे।
बलरामपुर, संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में जनपद को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश सरकार ने बलरामपुर में 29 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र भवनों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इन भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी जिला पंचायत बलरामपुर को सौंपी गई है। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना मजबूत होगी साथ ही लोगों को अपने गांव के निकट ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनने के बाद मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच, नवजात एवं बच्चों की देखभाल, पोषण संबंधी गतिविधियां, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग के साथ विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
साथ ही आशा, एएनएम व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण भी मिलेगा। स्वीकृत उपकेंद्रों में बलरामपुर रूरल के 9, तुलसीपुर के 6, हरैया सतघरवा के 5, गैसड़ी के 3, श्रीदत्तगंज के 3 व गैंडास बुजुर्ग विकासखंड के 3 स्वास्थ्य उपकेंद्र शामिल हैं। इन भवनों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह परियोजना प्रदेश सरकार की हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनने से आमजन को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी नई गति मिलेगी।
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