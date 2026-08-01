स्वास्थ्य कर्मियों का रोगी देखभाल भत्ता 25% बढ़ा
केंद्र सरकार ने अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता में 25 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। यह वृद्धि एक जनवरी 2024 से लागू होगी और पात्र नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को एरियर भी मिलेगा। यह फैसला रेलवे अस्पतालों सहित केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों पर लागू होगा।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। केंद्र सरकार ने अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता (एचपीसीए) और रोगी देखभाल भत्ता (पीसीए) में 25 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई दरें एक जनवरी 2024 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। इसका लाभ रेलवे अस्पतालों सहित केंद्र सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत पात्र नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें