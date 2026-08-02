सांसद के सवाल पर संसद में दिया जवाब, दुमका में 118 आवास की मंजूरी

दुमका नगर परिषद क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दुमका के 118 आवासों को मंजूरी दे दी है। अब इन लाभार्थियों को पहली किस्त जल्द जारी की जाएगी, जिससे वर्षों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे परिवारों को राहत मिलेगी। यह जानकारी दुमका के सांसद नलिन सोरेन द्वारा लोकसभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न के उत्तर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 14,187 आवासों को स्वीकृति मिली है, जिसके लिए 211.57 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

दुमका नगर परिषद के हिस्से में 118 आवासों के लिए 1.76 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। इन स्वीकृत आवासों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 40 प्रतिशत पहली किस्त, यानी लगभग 70.2 लाख रुपये, अगले एक महीने के भीतर राज्य सरकार को जारी किए जाने की संभावना है। इसके बाद लाभार्थियों के खातों में राशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मांग-आधारित योजना है। इसमें केंद्र किसी राज्य के लिए पहले से लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। स्थानीय निकायों और राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों की जरूरत का आकलन कर प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसके आधार पर मंजूरी दी जाती है।झारखंड सरकार ने 6 मई 2026 से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में राज्य की ओर से दुमका सहित किसी भी नए प्रस्ताव के लंबित होने की जानकारी नहीं है। पात्र नागरिक योजना के आधिकारिक एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्तर पर सत्यापन के बाद प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाते हैं और स्वीकृति मिलने पर लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। दुमका में 118 आवासों की स्वीकृति से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का घर बनाने की दिशा में नई उम्मीद मिली है। पहली किस्त जारी होने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू होने की संभावना है, जिससे सरकार के हर परिवार को पक्का घर के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।