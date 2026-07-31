बरेली में नए सह डीआईओएस नियुक्त, हफीजगंज और भदपुरा के स्कूलों को मिले नए प्रिंसिपल
सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में नई तैनातियों की सूची जारी की है। बरेली जिले में, जसवंत सिंह को सह डीआईओएस, ओम प्रकाश को प्रधानाचार्य और नवीन चंदेल को राजकीय इंटर कॉलेज, हफीजगंज में नया प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। सुरेश चंद्र को मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में मनोवैज्ञानिक के रूप में तैनात किया गया है।
सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बाद नई तैनातियों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत बरेली जिले में सह डीआईओएस, दो राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में नए अधिकारी की नियुक्ति की गई है। किन्हें मिली जिम्मेदारी जसवंत सिंह को पदोन्नत कर सह डीआईओएस बरेली बनाया गया है। ओम प्रकाश को पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, अल्हैया भदपुरा का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। नवीन चंदेल को राजकीय इंटर कॉलेज, हफीजगंज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। सुरेश चंद्र को मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में मनोवैज्ञानिक के पद पर तैनात किया गया है।
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