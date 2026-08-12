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एंबुलेंस के उपकरणों से सीएमओ ने कराई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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एंबुलेंस के उपकरणों से सीएमओ ने कराई जांच

सरकारी एंबुलेंस में उपकरणों का निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को सीएमओ ने एंबुलेंस के कर्मचारी से ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराया। जब डायबिटिज चेक की गई तो 48 निकली। यह देख स्वास्थ्यकर्मियों के साथ ही अधिकारी भी चौंक गए। दोबारा सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह की डायबिटिज फिर से चेक की गई तो वह सामान्य निकली।

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