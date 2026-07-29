स्नातक परीक्षा: कमला राय कॉलेज केंद्र से एक परीक्षार्थी निष्कासित
गोपालगंज में स्नातक परीक्षा के दूसरे दिन एक छात्र को कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें कुल 3791 परीक्षार्थियों में से 3703 ने परीक्षा दी। हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को विद्यार्थियों ने आसान बताया, जबकि गणित के प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहे।
गोपालगंज। चल रही स्नातक परीक्षा के दूसरे दिन कदाचार के आरोप में एक छात्र निष्कासित कर दिया गया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सत्र 2024-28 की स्नातक तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को मेजर कोर्स-4 की परीक्षा जिले के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।
परीक्षा की व्यवस्था
परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। पूरे दिन किसी भी परीक्षा केंद्र से नकल, हंगामा या अन्य अनियमितता की कोई शिकायत नहीं मिली। शहर के कमला राय कॉलेज और महेंद्र महिला कॉलेज परीक्षा केंद्रों पर दोनों पालियों में कुल 3791 परीक्षार्थियों में 3703 ने परीक्षा दी, जबकि 88 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कमला राय कॉलेज में पहली पाली में 795 में से 767 परीक्षार्थी उपस्थित और 28 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 1257 में से 1225 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 32 अनुपस्थित रहे। जबकि एक परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। वहीं महेंद्र महिला कॉलेज में पहली पाली में 843 में से 831 परीक्षार्थी उपस्थित और 12 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 896 में से 880 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 16 परीक्षार्थी परीक्षा से गैरहाजिर रहे। केंद्राधीक्षकों ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और सभी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप संचालित की गईं।
परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया
हिंदी रही आसान, गणित के सवालों ने बिगाड़ा समय प्रबंधन परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया में विषयवार अंतर साफ नजर आया। पहली पाली में ग्रुप-ए के अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, भोजपुरी, संस्कृत और कॉमर्स विषय के मेजर कोर्स-3 की परीक्षा हुई। दूसरी पाली में ग्रुप-बी के तहत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, एआईएच एंड सी, संगीत, ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा एलएसडब्ल्यू विषय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा देकर निकले हिंदी विषय के परीक्षार्थियों के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप, संतुलित और अपेक्षाकृत आसान था। अधिकांश विद्यार्थियों ने निर्धारित समय से पहले ही उत्तर पुस्तिका पूरी कर ली। इसके विपरीत गणित के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा चुनौतीपूर्ण रही। छात्रों ने बताया कि प्रश्नों का स्तर सामान्य होने के बावजूद कई सवाल लंबे और विश्लेषणात्मक थे। गणना आधारित प्रश्नों में अधिक समय लगने से समय प्रबंधन बिगड़ गया और कुछ विद्यार्थियों को अंतिम प्रश्न जल्दबाजी में हल करने पड़े। कई छात्रों ने बताया कि यदि परीक्षा अवधि कुछ और होती तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। अन्य विषयों के विद्यार्थियों ने भी प्रश्न पत्र को संतुलित और पाठ्यक्रम आधारित बताया।(रिपोर्ट-प्रमोद तिवारी)
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लेखक के बारे मेंManish Kumar
शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।
परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।
करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।
शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।
विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन