पहली बार उफनाई गोरिया नदी, कछार की फसल डूबी
परसथुआ, एक संवाददाता।न अच्छी बारिश से उन्हें राहत भी मिली है। ग्रामीण बनारसी चौबे, प्रदीप चौबे और विजय सिंह ने बताया कि लगातार बा
परसथुआ, एक संवाददाता। सावन में पहली बार हुई अच्छी बारिश से गोरिया नदी उफान पर आ गई है। मानसून आने के करीब दो माह बाद नदी में आई बाढ़ से कछार क्षेत्र में लगी फसलें पानी में डूब गई हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि फसल का कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बारिश से उन्हें राहत भी मिली है। ग्रामीण बनारसी चौबे, प्रदीप चौबे और विजय सिंह ने बताया कि लगातार बारिश होने से धान की रोपाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। उनका कहना है कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित थे, लेकिन अब पर्याप्त वर्षा होने से खेती-किसानी को नई उम्मीद मिली है।
किसानों का मानना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें