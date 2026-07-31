उत्तर प्रदेश पुलिस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले को किया सम्मानित
सिद्धार्थनगर में आयोजित 43 वीं उत्तर प्रदेश पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के निरीक्षक सूरजनाथ सिंह ने एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। उन्हें एसपी डॉ अभिषेक महाजन द्वारा सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।
सिद्धार्थनगर। मुरादाबाद में आयोजित 43 वीं उत्तर प्रदेश पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन की तरफ से खेलते हुए जिले के निरीक्षक पदक जीतने में कामयाब रहे। उन्हें एसपी डॉ अभिषेक महाजन ने गुरुवार को सम्मानित किया। निरीक्षक सूरजनाथ सिंह ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत व दो कांस्य पदक जीता था। एसपी ने कार्यालय में पदक पहनाकर निरीक्षक सूरजनाथ सिंह को सम्मानित किया। उन्होंने उनके उज्ज्वल भवष्यि की कामना की।
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