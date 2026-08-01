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गोरखपुर जोन में लागू हुआ ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब सॉफ्टवेयर तय करेगा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। गोरखपुर जोन की पुलिस व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की दिशा में

गोरखपुर जोन में लागू हुआ ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब सॉफ्टवेयर तय करेगा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी
गोरखपुर जोन में लागू हुआ ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, अब सॉफ्टवेयर तय करेगा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी

गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। गोरखपुर जोन की पुलिस व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम' लागू कर दिया गया है। अब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः निर्धारित होगी। इससे ड्यूटी आवंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी, मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। इसकी जानकारी डीजी गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में दी।

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नवीनतम प्रणाली की जानकारी

उन्होंने बताया कि इस प्रणाली की शुरुआत बलरामपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। एसपी बलरामपुर विकास कुमार की तकनीकी पहल पर विकसित इस सिस्टम के सफल संचालन के बाद इसे अब गोरखपुर जोन के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। उन्होंने इसे पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

छुट्टी के दौरान ड्यूटी स्वचालन

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई पुलिसकर्मी अवकाश पर जाता है तो उसकी छुट्टी की जानकारी सॉफ्टवेयर में अपडेट होते ही उसकी ड्यूटी स्वतः हट जाएगी। छुट्टी समाप्त होने के बाद कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करते ही सॉफ्टवेयर फिर से उसकी ड्यूटी स्वतः निर्धारित कर देगा। इससे ड्यूटी लगाने की मैन्युअल प्रक्रिया समाप्त होगी और पक्षपात या त्रुटि की संभावना भी काफी कम हो जाएगी।

प्रणाली के संचालन और निगरानी

डीजी ने बताया कि सिस्टम के संचालन और निगरानी के लिए दो पुलिसकर्मियों की विशेष रूप से तैनाती की जाएगी। इस प्रणाली के जरिए किसी भी समय यह जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी कि जोन के किस जिले में कितने पुलिसकर्मी किस स्थान और किस प्रकार की ड्यूटी पर तैनात हैं। इससे ड्यूटी प्रबंधन अधिक प्रभावी और व्यवस्थित होगा। मुथा अशोक जैन ने कहा कि यदि भविष्य में इस प्रणाली को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है तो पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनेगी। उन्होंने इस नवाचार के लिए एसपी बलरामपुर विकास कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उनकी तकनीकी सोच से विकसित यह मॉडल पूरे प्रदेश के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से न केवल ड्यूटी आवंटन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि समय की बचत होगी, पुलिस बल का बेहतर उपयोग हो सकेगा और कर्मियों के बीच ड्यूटी का संतुलित वितरण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

प्रश्न और उत्तर

ऑटोमैटिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है?
यह एक सिस्टम है जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः निर्धारित करता है।

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