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गोरखपुर जोन में सॉफ्टवेयर से तय होगी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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डीजी जोन की फोटो जोन के सभी जिलों में लागू हुई पुलिस ऑटो ड्यूटी

गोरखपुर जोन में सॉफ्टवेयर से तय होगी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। पुलिस के प्रशासनिक और तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में गोरखपुर जोन ने बड़ा कदम उठाया है। डीजी गोरखपुर जोन के निर्देश पर शनिवार से जोन के सभी जिलों में 'पुलिस ऑटो ड्यूटी प्रबंधन प्रणाली' लागू कर दी गई। सॉफ्टवेयर आधारित इस व्यवस्था के जरिए अब थानों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का रोस्टर स्वतः तैयार होगा, ड्यूटी का आवंटन निष्पक्ष और रोटेशन के आधार पर किया जाएगा तथा पूरे जोन के थानों की ड्यूटी व्यवस्था की 24 घंटे लाइव निगरानी जोन, परिक्षेत्र और जिला स्तर के अधिकारी कर सकेंगे।

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प्रणाली की शुरुआत

इस प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले बलरामपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। डीजी गोरखपुर जोन ने स्वयं बलरामपुर के थानों का निरीक्षण कर सिस्टम का जायजा लिया और आवश्यक सुधारों के सुझाव दिए। सुझावों के अनुरूप सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद पहले चरण में इसे देवीपाटन परिक्षेत्र के सभी जिलों में लागू किया गया,जहां इसका सफल संचालन हुआ। इसके बाद दूसरे चरण में बस्ती परिक्षेत्र के सभी जिलों में भी यह व्यवस्था शुरू की गई। दोनों चरणों की सफलता के बाद 31 जुलाई 2026 को डीजी जोन मुथा अशोक जैन ने गोरखपुर जोन के सभी परिक्षेत्रों, जिलों और थानों के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ऑनलाइन गोष्ठी कर प्रणाली के संचालन की समीक्षा की। इसके बाद एक अगस्त 2026 से इसे पूरे गोरखपुर जोन में लागू कर दिया गया।

नई प्रक्रिया के लाभ

डीजी मुथा अशोक जैन ने बताया कि नई प्रणाली के लागू होने से थानों में ड्यूटी रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया बेहद सरल हो जाएगी। अब ड्यूटी मुंशी को घंटों तक मैनुअल रोस्टर तैयार नहीं करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में उपलब्ध स्मार्ट ऑटो ड्यूटी जनरेटर और ड्रॉपडाउन जैसी सुविधाओं के जरिए कुछ ही मिनटों में रोस्टर तैयार हो जाएगा, जिससे समय की बचत के साथ पुलिस की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।

सिस्टम की विशेष características

प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ड्यूटी आवंटन पूरी तरह रोटेशन और सिस्टम आधारित होगा। इससे मानवीय त्रुटियां,डेटा ओवरलैप, किसी कर्मचारी को बार-बार एक जैसी ड्यूटी मिलना, सिफारिश या पक्षपात के आधार पर ड्यूटी लगाने जैसी शिकायतों की संभावना समाप्त हो जाएगी। साथ ही पीएनओ नॉर्मलाइजेशन तकनीक के माध्यम से सभी पुलिसकर्मियों को समान अवसर के सिद्धांत पर ड्यूटी आवंटित की जाएगी। सिस्टम में स्मार्ट लीव मैनेजमेंट की भी सुविधा दी गई है। यदि कोई पुलिसकर्मी अवकाश पर होगा तो उसका नाम स्वतः चिह्नित हो जाएगा और उसे गलती से भी ड्यूटी आवंटित नहीं होगी। इससे ड्यूटी प्रबंधन में होने वाली सामान्य त्रुटियों पर भी रोक लगेगी।

मॉनिटरिंग की सुविधा

नई व्यवस्था के तहत मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध मास्टर लॉगिन के माध्यम से जोन, परिक्षेत्र और जिला स्तर के अधिकारी सभी थानों की मैनुअल, रिजर्व और ऑटो ड्यूटी की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे। किसी भी समय यह जानकारी प्राप्त की जा सकेगी कि किस थाने में कितनी पुलिस फोर्स ड्यूटी पर है और कितनी रिजर्व में उपलब्ध है। यदि किसी ड्यूटी में संशोधन या निरस्तीकरण करना होगा तो वह भी अनुमोदन आधारित प्रक्रिया से ही संभव होगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

सामान्य प्रश्न

गोरखपुर जोन में पुलिस ऑटो ड्यूटी प्रबंधन प्रणाली कब लागू की गई?
गोरखपुर जोन में पुलिस ऑटो ड्यूटी प्रबंधन प्रणाली 1 अगस्त 2026 से लागू की गई।

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