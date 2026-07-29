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एशिया चैंपियन का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के पहलवान विवेक चौहान ने बैंकाक के पटाया में अंडर 15 फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ने विवेक का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कई प्रमुख खिलाड़ी और कोच भी उपस्थित रहे।

एशिया चैंपियन का हुआ स्वागत

गोरखपुर। बैंकाक के पटाया में 27 जून से 5 जुलाई 2026 तक आयोजित एशिया अंडर 15 फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में रीजनल स्टेडियम के पहलवान विवेक चौहान ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रौशन किया। बुधवार को विवेक पहलवान उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ‘आगु’ के टाउनहाल स्थित रवीन्द्र भवन आवास पर पहुंचे। जहां आदित्य प्रताप सिंह ने माला पहनाकर पहलवान का उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश राय, प्रदीप गुप्ता, गिरधारी पहलवान, कृष्ण नगर अखाड़े के कोच ओंकार, ज्ञान पहलवान, सत्यांशु पहलवान, धर्मेन्द्र चौहान, अमन, सत्यवीर, राजकुमार रावत, अनिल मिश्रा, मोनु कुमार आदि उपस्थित रहे।

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