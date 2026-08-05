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46वें स्थान से आगे बढ़ने की तैयारी, निपुण लक्ष्य पर शिक्षा विभाग का मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर, निज संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों के अधिक से अधिक बच्चों को निपुण बनाने

46वें स्थान से आगे बढ़ने की तैयारी, निपुण लक्ष्य पर शिक्षा विभाग का मंथन
46वें स्थान से आगे बढ़ने की तैयारी, निपुण लक्ष्य पर शिक्षा विभाग का मंथन

गोरखपुर, निज संवाददाता। परिषदीय विद्यालयों के अधिक से अधिक बच्चों को निपुण बनाने और प्रदेश की रैंकिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से बुधवार को हर्ष वाटिका में निपुण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में खंड शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयक, एसआरजी (स्टेट रिसोर्स ग्रुप), एआरपी (एकेडमिक रिसोर्स पर्सन) और अन्य शैक्षिक अधिकारियों ने भाग लिया। पिछले वर्ष निपुण लक्ष्य की प्राप्ति में गोरखपुर को प्रदेश में 46वां स्थान मिला था। हालांकि यह रैंक पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, इस बार रैंकिंग में और सुधार लाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है।

कार्यशाला में शिक्षकों और एआरपी को विद्यालय स्तर पर बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने, भाषा और गणित की बुनियादी दक्षताओं पर विशेष ध्यान देने तथा नियमित आकलन के आधार पर कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। धीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि लक्ष्य केवल रैंकिंग सुधारना नहीं, बल्कि हर बच्चे को निपुण बनाना है।

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