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जलशक्ति मंत्री की समीक्षा बैठक स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक स्थगित कर दी गई। मंत्री ने गोरखनाथ मंदिर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे पहले, उन्होंने अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में परियोजनाओं की प्रगति और संभावित बाढ़ के लिए तैयारी की जानकारी ली।

जलशक्ति मंत्री की समीक्षा बैठक स्थगित

गोरखपुर। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर प्रस्तावित समीक्षा बैठक स्थगित हो गई। मंत्री ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इसके पहले मंगलवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों से अनौपचारिक बातचीत में मंत्री ने परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए संभावित बाढ़ को लेकर मुक्कमल तैयारी के निर्देश दिए।

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