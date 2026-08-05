नाट्य प्रस्तुति से नशे की गिरफ्त से निकलने का दिया संदेश
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में 'नशा मुक्त भारत' विषय पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नाटक में दिखाया गया कि कैसे नशा व्यक्ति और उसके परिवार को तोड़ देता है। कलाकारों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने नाटक का आनंद लिया।
गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह के तहत बुधवार को तरंग सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से ‘नशा मुक्त भारत’ विषय पर नुक्कड़ नाटक किया गया। दीक्षा भवन सभागार में कुलपति प्रो. पूनम टंडन के समक्ष कलाकारों ने नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए इससे दूर रहने का संदेश दिया। नाटक की शुरुआत इस सवाल से होती है कि आखिर नशा इंसान को कहां ले जाता है? कहानी का केंद्र राहुल है, जो नशे की गिरफ्त में आकर अपने परिवार, पढ़ाई और भविष्य से दूर होता चला जाता है। राहुल नशे के दलदल से बाहर नहीं निकल पाता।
मां बेटे की हालत देखकर भावुक हो उठती है। पिता भी बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि नशा केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देता है।नाटक के लेखक प्रेम थे, जबकि निर्देशन डॉ. प्रदीप साहनी ने किया। सूत्रधार की भूमिका लाभांश गुप्ता ने निभाई। नाटक में अमित सिंह, वैभव मिश्रा, प्रज्ञा गुप्ता, लाभांश, सक्षम द्विवेदी, कुमार सुधांशु सिंह और कृष्णानंद जायसवाल ने भूमिका निभाई। कोरस राजन भारती ने दिया। तरंग सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की निदेशक प्रो. अनुभूति दुबे ने आभार ज्ञापित किया।
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