डीडीयू देगा टूरिज्म-हॉस्पिटैलिटी में अप्रेंटिसशिप आधारित बीबीए को बढ़ावा
गोरखपुर स्थित दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोट-एनआर, कानपुर के साथ एक समझौता किया है। यह साझेदारी बीबीए पाठ्यक्रम में एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य कर छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से की गई है।
गोरखपुर। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग-नॉर्दर्न रीजन (बोट-एनआर), कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 28 जुलाईको कानपुर स्थित बोट-एनआर मुख्यालय में हुआ है। यह साझेदारी विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किए गए तीन वर्षीय बीबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस कार्यक्रम को और मजबूत करेगी। इस पाठ्यक्रम में एक वर्ष की सवैतनिक अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ उद्योग में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि यह पहल नई शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।उन्होंने कहा कि एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप से छात्र आत्मविश्वास और कार्य अनुभव के साथ स्नातक होंगे तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। समझौते के तहत छात्रों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से निर्धारित स्टाइपेंड भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें