डीडीयू : दूसरे चरण के पहले दिन दो हजार ने किया चॉइस लॉक

डीडीयू पहले चक्र के आठ हजार अभ्यर्थियों ने जमा की फीस सोमवार तक चलेगी दूसरे

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक प्रवेश की दूसरे चक्र की काउंसिलिंग शनिवार को शुरू हो गई। चॉइस लॉक के लिए अभ्यर्थियों को तीन अगस्त तक का समय दिया गया है। पहले दिन शाम 6 बजे तक ही दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी चॉइस लॉक कर दी थी। विश्वविद्यालय एवं उसके साथ केंद्रीय प्रवेश में प्रतिभागिता के रहे 30 महाविद्यालयों में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में ही 83 फीसदी सीटों पर आवंटन हो चुका है। अब तक 7933 अभ्यर्थी अपना शुल्क जमा कर चुके हैं। परिसर में आवंटन हासिल करने वाले 90 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों ने तो प्रमाणपत्र सत्यापन की औपचारिकता भी पूरी कर ली है। प्रथम चक्र में रिक्त रह गई सीटों के लिए अब दूसरे चक्र की ऑनलाइन काउंसिलिंग चल रही है。

प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक का विवरण प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि कई अभ्यर्थियों को पहले चक्र में इसलिए भी सीटें नहीं मिल सकीं, क्योंकि उन्होंने इक्का दुक्का विकल्प ही भरे थे। उन विकल्पों पर उनकी तुलना में बेहतर रैंक वालों को स्थान मिल गया। कहा कि विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक विकल्प भरें। अलग-अलग विषयों के संयोजन बनाएं जिससे सीट मिल सके。

स्ववित्तपोषित कोटे की नई सीटें बताया कि इस वर्ष से बीए, बीएससी, बीकॉम सहित अधिकांश पाठ्यक्रमों में नियमित सीटों के अलावा स्ववित्तपोषित कोटे की नई सीटें भी सृजित की गई हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी पहली पसंद के विषय संयोजन ही पढ़ना चाहते हैं वे स्ववित्तपोषित कोटा की सीटों पर प्रवेश का विकल्प भी भर सकते हैं। कहा कि अनेक अभ्यर्थियों ने इस कोटे में प्रवेश लिया भी है। शनिवार से एक बार फिर से उन सभी विषयों में ऑनलाइन आवेदन खोल दिया गया है, जहां सीट से कम आवेदन आने के चलते सीधे प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त है。