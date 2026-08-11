तकनीक के साथ मानवीय मूल्यों को जोड़कर शिक्षा को बनाएं प्रभावी : प्रो. आनंद कुमार त्यागी
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमएमटीटीसी की ओर से आयोजित 28 दिवसीय के 12वें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 'गुरु-दक्षता' का समापन हुआ। कुलपति प्रो. पूनम टंडन और मुख्य अतिथि प्रो. आनंद कुमार त्यागी ने शिक्षकों के लिए अकादमिक नेतृत्व और तकनीकी दक्षता के महत्व पर जोर दिया।
गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी) की ओर से आयोजित 12वें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ‘गुरु-दक्षता’ का 28 दिवसीय कार्यक्रम मंगलवार को समाप्त हुआ। अध्यक्षता कर रहीं कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि युवा शिक्षकों को अकादमिक नेतृत्व, गुणवत्तापूर्ण शोध, तकनीकी दक्षता और प्रभावी संवाद कौशल से सक्षम बनना होगा, ताकि वे बदलते शिक्षा परिदृश्य में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें।
मुख्य अतिथि का संदेश
मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित करनी चाहिए।
नए तकनीकों का उपयोग
उन्होंने लिटरेसी, न्यूमैरेसी और रिसर्च पर विशेष ध्यान देने के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल लैब और डिजिटल तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। एमएमटीटीसी के निदेशक प्रो. अजय कुमार शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत किया।
28 दिनों में 112 सत्र
कोऑर्डिनेटर प्रो. अनिल यादव ने बताया कि 28 दिनों के कार्यक्रम में मूल्यांकन सत्रों सहित कुल 112 सत्र आयोजित किए गए। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों में बिहार से 47, उत्तराखंड से 14, उत्तर प्रदेश से 8, राजस्थान से 7, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा से 2-2 तथा असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से कई प्रतिभागी शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में वाणिज्य विभाग के डॉ. आकाश अग्रवाल, सह-समन्वयक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन व्यवसाय प्रशासन विभाग की डॉ. पूर्णिमा मिश्रा ने किया, जबकि कार्यक्रम के सुचारु संचालन में डॉ. सुशील कुमार सिंह ने तकनीकी सहयोग दिया।
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