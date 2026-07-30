एमएमएमयूटी में चलाया स्वच्छता अभियान
गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एनएसएस प्रकोष्ठ द्वारा एकदिवसीय स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. सत्य प्रकाश यादव और डॉ. सत्य प्रकाश मौर्य ने किया। स्वयंसेवकों ने विभिन्न स्थानों पर सफाई की और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया।
गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) प्रकोष्ठ की ओर से परिसर में एकदिवसीय स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं मार्गदर्शन एनएसएस समन्वयक डॉ. सत्य प्रकाश यादव तथा डॉ. सत्य प्रकाश मौर्य के संयुक्त नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शलभ मिश्रा, डॉ. रवि प्रकाश त्रिपाठी एवं डॉ. रोहित बाबू की मौजूदगी में स्वयंसेवकों ने आईटीआरसी लॉन, विद्युत विभाग के सामने तथा कैफेटेरिया के सामने श्रमदान करते हुए झाड़ू लगाकर कचरा, धूल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा किया। विद्यार्थियों को स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक करते हुए श्रमदान के प्रति प्रोत्साहित किया गया।
विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें तथा अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
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