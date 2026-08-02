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ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार से ही होगा विकास का सपना साकार : प्रो. पीसी त्रिवेदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा 14 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स 'जैव प्रौद्योगिकी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' का समापन हुआ। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने भाग लेने वालों को बधाई दी। पूर्व कुलपति प्रो. पीसी त्रिवेदी ने सतत विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया।

ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार से ही होगा विकास का सपना साकार : प्रो. पीसी त्रिवेदी

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी) एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आयोजित 14 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स बायोटेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समापन रविवार को हुआ। अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बधाई दी।मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रो. पीसी त्रिवेदी ने कहा कि अनुसंधान, नवाचार और अंतविषय सहयोग के बिना सतत विकास संभव नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी आज स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान का प्रभावी माध्यम बन चुकी है।

यूजीसी-एमएमटीटीसी के निदेशक प्रो. अजय कुमार शुक्ल ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। जैव प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष प्रो. दिनेश यादव ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से 41 शिक्षकों ने रिफ्रेशर कोर्स में सहभागिता की। संचालन सह-समन्वयक डॉ. पवन कुमार दोहरे व प्रो. शरद कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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