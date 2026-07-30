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डीडीयू में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग कल से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं के पहले चक्र की सीट आवंटन के बाद प्रमाण पत्र का सत्यापन पूरा हुआ। इस प्रक्रिया में लगभग 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ऑनलाइन काउंसिलिंग और चॉइस लॉक का दूसरा चरण एक से तीन अगस्त तक चलेगा। कुछ छात्रों ने अपग्रेड सीट का विकल्प चुना है।

डीडीयू में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग कल से

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रथम चक्र के सीट आवंटन के बाद प्रमाणपत्र का सत्यापन गुरुवार को पूरा हो गया। तीन दिन चली इस प्रक्रिया में लगभग 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग और चॉइस लॉक का दूसरा चरण एक से तीन अगस्त तक चलेगा। बताया कि पिछले तीन दिनों में परिसर और केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल दो दर्जन से अधिक महाविद्यालयों में प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अधिकांश ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली।कुछ

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ने पहले चक्र में आवंटन की सीट लॉक रखते हुए अपग्रेड सीट का विकल्प लिया है। ऐसे में उनका अंतिम प्रवेश दूसरे चक्र में होगा। जिन पाठ्यक्रमों में सीट की तुलना में कम आवेदन आए थे, उनमें प्रवेश का अंतिम चरण एक अगस्त से शुरू होगा। ऐसे पाठ्यक्रमों की सूची उसी दिन प्रवेश पोर्टल dduguadmission.in पर उपलब्ध होगी।

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