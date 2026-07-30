मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बैठक में शैक्षणिक विकास, अनुसंधान, छात्रवृत्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता आनंदीबेन पटेल करेंगी। विश्वविद्यालय मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अंतरराष्ट्रीय प्रोफेसरों की नियुक्ति के दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की बैठक कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई। बैठक में शैक्षणिक विकास, अनुसंधान, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा छात्र एवं कर्मचारी हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में बताया गया कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। जबकि, मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विकास कौशल मौजूद रहेंगे। उन्हें विश्वविद्यालय मानद उपाधि से सम्मानित करेगा। बैठक में तय हुआ कि मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को हरिहर प्रसाद दुबे फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शिक्षण व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए पात्र अतिथि शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके लिए यह सेल्फ अप्रेज़ल, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया तथा संबंधित विभागाध्यक्षों की संस्तुति अनिवार्य होगी।

अंतरराष्ट्रीय विस्तार हेतु दिशा-निर्देश वहीं, अंतरराष्ट्रीय विस्तार को गति देने के उद्देश्य से बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय प्रोफेसरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और मानदेय से संबंधित दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु एडमिशन ब्रोशर और शुल्क संरचना को भी स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि इन निर्णयों से उसकी वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में भी सीड मनी योजना तथा रिसर्च स्कॉलर कंटिन्जेंसी ग्रांट की भी मंजूरी दी गई है।

कुलपति का बयान कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने कहा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से लिए गए निर्णय विश्वविद्यालय को शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। विद्यार्थियों के हित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्कृष्ट शोध और वैश्विक सहभागिता विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। कुलसचिव चन्द्र प्रकाश प्रियदर्शी ने बताया कि बोर्ड के स्वीकृत सभी प्रस्तावों को बनाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं。