एथलेटिक्स का ट्रायल दो को
गोरखपुर में 2026 की उत्तर प्रदेश यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप और इंडियन जैबलिन डे के लिए ट्रायल तिथि घोषित की गई है। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एनडी सिंह सोंलकी के अनुसार, 02 अगस्त को 14, 16 और 18 वर्ष के बालक-बालिका के लिए ट्रायल लिया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 6 अगस्त को प्रयागराज में प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
गोरखपुर। प्रयागराज के पं. मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित होने वाली 21वीं उत्तर प्रदेश यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 और 5वीं इंडियन जैबलिन डे-2026 प्रतियोगिता के लिए ट्रायल तिथि जारी कर दी गई है। गुरुवार को जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एनडी सिंह सोंलकी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभााग करने के लिए गोरखपुर जनपद के एथलेटिक्स के खिलाड़ी बालक एवं बालिका (उम्र 14, 16 एवं 18 वर्ष) वर्ग का ट्रायल 02 अगस्त को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 10 बजे से एथलेटिक्स पदाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। चयनित खिलाड़ियो को 6 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा।
चयनित खिलाड़ियों के लिए एएफआई से यूआईडी बनवाना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें