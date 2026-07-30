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एथलेटिक्स का ट्रायल दो को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में 2026 की उत्तर प्रदेश यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप और इंडियन जैबलिन डे के लिए ट्रायल तिथि घोषित की गई है। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एनडी सिंह सोंलकी के अनुसार, 02 अगस्त को 14, 16 और 18 वर्ष के बालक-बालिका के लिए ट्रायल लिया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 6 अगस्त को प्रयागराज में प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

एथलेटिक्स का ट्रायल दो को

गोरखपुर। प्रयागराज के पं. मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित होने वाली 21वीं उत्तर प्रदेश यूथ एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2026 और 5वीं इंडियन जैबलिन डे-2026 प्रतियोगिता के लिए ट्रायल तिथि जारी कर दी गई है। गुरुवार को जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव एनडी सिंह सोंलकी ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रतिभााग करने के लिए गोरखपुर जनपद के एथलेटिक्स के खिलाड़ी बालक एवं बालिका (उम्र 14, 16 एवं 18 वर्ष) वर्ग का ट्रायल 02 अगस्त को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 10 बजे से एथलेटिक्स पदाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। चयनित खिलाड़ियो को 6 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा।

ये भी पढ़ें:21वीं यूपी स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप के लिए 2 अगस्त को शामली में ट्रायल

चयनित खिलाड़ियों के लिए एएफआई से यूआईडी बनवाना अनिवार्य है।

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