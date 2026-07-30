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एम्स में कल होगा आन्को-एनेस्थीसिया का राष्ट्रीय सम्मेलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में एम्स के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग द्वारा एक और दो अगस्त को आन्को-एनेस्थीसिया राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में कैंसर रोगियों के पेरिऑपरेटिव प्रबंधन, दर्द नियंत्रण, और रोगी सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। यह पूर्वी यूपी में ऑन्को-एनेस्थीसिया का पहला राष्ट्रीय आयोजन है।

एम्स में कल होगा आन्को-एनेस्थीसिया का राष्ट्रीय सम्मेलन

गोरखपुर। एम्स के एनेस्थीसियोलॉजी, पेन मेडिसिन एवं क्रिटिकल केयर विभाग की ओर से एक और दो अगस्त को आन्को-एनेस्थीसिया राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ऑन्को एनेस्थीसिया: नई नैदानिक, ऑपरेटिव और सहायक रणनीतियां विषय चर्चा की जाएगी। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऑन्को-एनेस्थीसिया पर पहला राष्ट्रीय आयोजन है। सम्मेलन में देशभर के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सर्जन, इंटेंसिविस्ट, पेन विशेषज्ञ, शोधकर्ता, रेजिडेंट और भाग लेंगे। इसमें कैंसर रोगियों के पेरिऑपरेटिव प्रबंधन, दर्द नियंत्रण, क्रिटिकल केयर, पैलिएटिव सपोर्ट, उन्नत रिकवरी प्रोटोकॉल और रोगी सुरक्षा से जुड़े नवीनतम शोध एवं साक्ष्य-आधारित उपचार पद्धतियों पर चर्चा होगी। कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ सेवानिवृत्त मेजर जनरल विभा दत्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस सम्मेलन में चार नई कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. अंकिता काबी ने बताया कि इसमें एनाटॉमी विभाग के सहयोग से कैंसर दर्द निवारण पर पहली कैडेवरिक कार्यशाला, पोषण संबंधी अल्ट्रासोनोग्राफी तथा नर्सिंग महाविद्यालय के सहयोग से उपशामक नर्सिंग कार्यशाला प्रमुख आकर्षण के केंद्र होंगे।

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