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गोरखपुर में क्लासिकल ओपेन शतरंज टूर्नामेंट आठ अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में 8 और 9 अगस्त को मुन्नी लाल जैन मेमोरियल क्लासिकल ओपेन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता चंद्रकांति रमावती देवी पीजी कॉलेज में होगी और यह हर साल मुन्नी लाल जैन की स्मृति में होती है। खिलाड़ियों को 7 अगस्त तक पंजीकरण करना होगा।

गोरखपुर में क्लासिकल ओपेन शतरंज टूर्नामेंट आठ अगस्त से

गोरखपुर, निज संवाददाता। गोरखपुर जिला शतरंज संघ के तत्वावधान में दो दिवसीय मुन्नी लाल जैन मेमोरियल क्लासिकल ओपेन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 8 और 9 अगस्त को किया जाएगा। यह प्रतियोगिता चंद्रकांति रमावती देवी पीजी कॉलेज दीवान बाजार में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के संरक्षक उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने बताया कि यह प्रतियोगिता उनके पिता मुन्नी लाल जैन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष कराई जाती है। जिला शतरंज संघ के सचिव जितेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता पांच चक्रों में क्लासिकल पद्धति पर खेली जाएगी। प्रतियोगिता में अंडर 13 वर्ग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की जन्मतिथि 1 जनवरी 2013 या उनके बाद की होनी चाहिए।

सीनियर वर्ग में किसी भी आयु के खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकते है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक खिलाड़ी 7 अगस्त तक इस नंबर 8574528572 पर संपर्क कर सकते हैं।

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