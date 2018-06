पुणे से पकड़ा गया बिहार का रहनेवाला गोरखपुर टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड रमेश शाह

गोरखपुर टेरर फंडिंग प्रकरण में वांछित चल रहे मास्टर माइंड रमेश शाह को पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस की कानपुर यूनिट ने महाराष्ट्र एटीएस की मदद से बुधवार को उसे गिरफ्तार किया। शाह को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है।



यूपी एटीएस रमेश शाह को लखनऊ की संबंधित कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल करने के लिए अर्जी देगी। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। शाह मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित हजियापुर कैथोलिया का रहने वाला है लेकिन अब वह गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय नगर में बस गया है। गोरखपुर में असुरन चुंगी के पास उसका सत्यम शॉपिंग मार्ट है, जहां से वह अपना व्यवसाय करता है।



पाकिस्तानी हैंडलर से मिलता था निर्देश

एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में 24 मार्च 2018 को गोरखपुर से छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। ये सभी अभियुक्त पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर आपराधिक षड्यंत्र व कूटरचना करते हुए विभिन्न बैंक खातों में भारत के विभिन्न स्थान से भारी धनराशि मंगवाकर अलग-अलग जगहों पर लोगों में बांटते थे। इस संबंध में एटीएस के लखनऊ थाने में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी व 121 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रमेश शाह इस पूरे नेटवर्क का सरगना था।

UP ATS arrested Ramesh Shah from Maharashtra's Pune on 19 June in connection with the arrested of 6 terror suspects from Gorakhpur in March, who were acting on behest of a Pakistani handler. Shah is the mastermind behind the network. pic.twitter.com/hSF8pbHe6t