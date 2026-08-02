हज-2027 : गोरखपुर से 131 हज यात्रियों का हुआ चयन
गोरखपुर से 131 लोगों का हज-2027 के लिए चयन किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के 22510 आवेदकों का चयन किया। चयनित यात्रियों को सूचना उनके मोबाइल नंबर पर भेजी गई। पहले किश्त के रूप में 10 अगस्त तक 152300 रुपये जमा करने होंगे।
गोरखपुर निज संवाददाता। हज-2027 के लिए गोरखपुर से 131 लोगों का चयन किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज हाउस मुंबई द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 22510 आवेदकों का चयन किया गया है। चयनित हज यात्रियों को हज कमेटी ऑॅफ इंडिया ने उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना दे दी गई है। यात्रियों को पहली किस्त के रूप में 10 अगस्त तक 152300 रुपये जमा करने होंगे। सभी चयनित हज यात्रियों की सूची वेबसाइट https://www.hajcommittee.gov.in व www.hajcommittee.up.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।
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