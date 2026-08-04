लेखपालों का कार्य बहिष्कार एक माह तक स्थगित
गोरखपुर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने बुधवार से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार को एक माह के लिए स्थगित कर दिया है। जिलाध्यक्ष जगदीश ने बताया कि महत्वपूर्ण वार्ताओं के बाद, लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय का आश्वासन मिला है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रगति नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर लेखपालों ने बुधवार से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार को एक माह के लिए स्थगित कर दिया है। जिलाध्यक्ष जगदीश ने बताया कि दो अगस्त को राजस्व परिषद के अध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में हुई वार्ता तथा चार अगस्त को प्रमुख सचिव, राजस्व के साथ हुई बातचीत में अंतर्मंडलीय स्थानांतरण, डीपीएल और भत्तों सहित लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का आश्वासन मिला है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह में ठोस प्रगति नहीं हुई तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
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