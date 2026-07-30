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जिला अस्पताल में मेडिकल कराने आए आरोपी सिपाही को कर्मचारियों ने पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप

जिला अस्पताल में मेडिकल कराने आए आरोपी सिपाही को कर्मचारियों ने पीटा

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार सिपाही को गुरुवार को पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची। आरोपी के अस्पताल पहुंचते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी सिपाही की पिटाई कर दी। अचानक हुए हंगामे से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर आरोपी को कर्मचारियों के चंगुल से छुड़ाया और सुरक्षित वाहन तक पहुंचाया। इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से रवाना कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

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बच्ची की हत्या की घटना से लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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